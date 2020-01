Сделать загрузочную флешку windows xp

Как самому сделать загрузочную флешку windows xp

В этой статье мы разберём такой вопрос - как сделать загрузочную или установочную флешку с ещё вполне популярной операционной системой Windows версии XP.

ВНИМАНИЕ! Очень рекомендуем статью об опасном нагреве ноутбуков. Именно появившийся со временем нагрев ноутбука очень часто недооценивается пользователями. Если греется ноутбук, то нужно предпринимать меры, не то поломка в результате перегорания детали обеспечена

Приступим…

Введение

Несмотря на то, что Windows XP, всё меньше и меньше поддерживается, как её компанией разработчиком, так и самими пользователями, она ещё вполне может нам послужить своим быстродействием, надёжностью и неприхотливостью.

Доказывают это многие пользователи персональных компьютеров (ПК) которые переходят с неё очень неохотно на новые вышедшие версии виндовс.

В каких случаях нам нужна "виндовс xp":

Для слабых офисных компьютеров

Для не новых нетбуков и ноутбуков

Для пользователей программы, которых работают или только на xp или просто стабильно работают на xp

те, кто привыкли к Windows XP и пока не собираются с ней прощаться

те, кто привыкли к Windows XP и пока не собираются с ней прощаться Для тех, кто не играет в новые современные игры

Учитывая, то, что после Windows XP вышли уже целые 4 операционных системы, она не сдаётся. Рекомендуем ознакомиться с вопросом переустановка с програмамми Windows XP.

Оно и понятно "виндовс xp" может выполнять большинство сегодняшних повседневных задач на ПК. Единственное только, то, что на ней не работают многие новые игры и некоторые новые программы.

Преимущества Windows XP

Если у Вас медленный компьютер, ноутбук или нетбук, то "виндовс xp", как раз подходит Вам.

Она очень не прихотлива к мощности ПК, а если ещё подыскать переработанные сборки Windows XP на быстродействие, то её можно установить чуть ли не на 15 летней давности компьютер.

Итак, приступим к созданию загрузочной флешки "виндовс xp". Именно флешки загрузочной, а не диска, потому, что по некоторым причинам иногда может отсутствовать дисковод в компьютере или, например если это нетбук, то там вообще его нет.

И так создавать загрузочную флешку с Windows XP будем в таком порядке:

Найти "Виндовс xp", обычно это виртуальный образ оригинального диска Выбрать и установить программу для создания загрузочной флешки Создать загрузочную флешку

Итак, где взять виртуальный образ Windows XP?

Начнём с виртуального образа "виндовс xp". Что такое для начала виртуальный образ? Если коротко, то это точная виртуальная копия диска. В нашем случае нам нужен виртуальный образ (или по другому точная копия) диска Windows xp для записи его на флешку.

Такой образ можно скачать в интернете правда только, обычно, при помощи специальной программы µTorrent (пишем её в поисковике и добавляем "скачать", или смотрим более подробно в этой статье. Для того чтобы скачать образ Windows xp - пишем его в поисковике и добавляем "скачать", нам предложат сайты на которых можно его загрузить, причём лучше его качать уже имеющейся у вас программой µTorrent - это и быстро и просто.

Только не забываем, что скачивать всё нужно с проверенных и надёжных сайтов , если выбрали какой-то, то постарайтесь убедиться, что он без вирусов и другого непотребства. Для этого нужно действовать системно - почитать комментарии, спросить отзывы о нём в поисковике, узнать о нём у друзей, написать нам и попросить совета и т.д. Плюс не забываем про наличие антивируса в вашей системе.

Ссылка на оригинальные образы Windows XP http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=168339

А вообще, для справки, образ диска или его копия, делается не простым копированием информации с диска, а специальной программой, об этом можно почитать в статье как создаётся виртуальный образ диска.

И так, допустим образ "виндовс xp" Вы нашли.

Переходим к созданию загрузочной флешки

Вообще для создания установочной флешки с "виндовс xp" нам необходимо воспользоваться флешкой объёмом не менее 4 гигабайт, но если быть точнее, то она должна быть не меньше размера образа "виндовс xp". Взяв, флешку вставляем её в usb порт компьютера или "бука" и смотрим, что на ней есть. Желательно убрать всё нужное, потому, что там всё будет удалено.

Установка программы WinSetupFromUSB для создания надёжной загрузочной флешки с Windows XP

Делать загрузочную флешку мы будем в бесплатной программе WinSetupFromUSB. Она достаточно удобна и мы выполним нужные нам операции в ней буквально за несколько кликов мышки.

Но для начала давайте разберёмся, где её взять. Идём в любой поисковик, в нашем случае это будет yandex.by. В нём пишем - WinSetupFromUSB скачать, переходим там по ссылке на официальный сайт (WinSetupFromUSB.com), таким образом мы скачаем надёжную и рабочую программу без вирусови и прочего хлама:

Далее нам нужно просто скачать программу. Для этого выбираем самую верхнюю, новую версию WinSetupFromUSB:

В этом окне просто нажимаем "Download", таким образом начнётся скачивание программы (всего 24 мегабайта):

Итак, скачали, теперь запускаем этот файл, появится окно её распаковки. Здесь нужно всего лишь указать место куда распаковать, можно выбрать рабочий стол (для этого нажимаем справа на кнопку с точками и выбираем "рабочий стол"):

Таким образом, мы разобрались с установкой программы WinSetupFromUSB. Теперь делаем в ней загрузочную флешку с ОС Windows XP. Для этого запускаем её, цифра 64, значит что этот файл нужно запускать, если у вас 64-битная система (подробно об этом в статье, что такое 32 и 64 бита).

Но если не хотите утруждать себя, то жмите на просто "WinSetupFromUSB_1-6.exe". В первой строке USB disk должна определиться ваша флешка, если она уже стоит в usb, если ещё не стоит, то вставьте и нажмите Refresh:

Вот теперь нам нужно сделать некоторые небольшие настройки, как на картинке ниже:

Для начала ставим "птичку" и выбираем файловую систему. Можно и вторую и третью выбрать, хотя более надёжна и современна NTFS

Далее ставим "птичку" в первой строке следующего блока. Здесь нам нужно указать путь к папке с Windows XP. Только учтите, что это именно должна быть папка с операционной системой, а не .iso файл

Если у вас отдельный .iso файл, то нужно его распаковать для этого у вас должен быть установлен в системе архиватор winrar или 7zip. Как их установить смотрим в заметке, чем открыть файл .rar. Вобщем, если архиватор присутствует в системе, то вам нужно всего лишь зайти внутрь .iso образа с Windows XP всё там выделить и скопировать в какую-либо пустую папку, её та мы и укажем в программе WinSetupFromUSB, чтобы сделать загрузочную флешку.

В процессе назначение папки с ОС появится окошко в котором нужно нажать "I accept". В общем, я думаю, папку указали. Теперь почти всё, ставим "птичку" на "Advanced options". В ней нам следует поставить ешё одну "птичку" в строке "Prepare Windows 2000/XP/2003 to be installed on USB".

Далее нажимаем "GO" внизу справа основного окна программы (появится маленькое окошко, в котором говорится, что все данные на флешке будут стёрты, если они там есть - жмём "Да" и потом ещё раз "Да"):

Всё, далее начнётся где-то 5-минутный процесс (ждём до конца, пока не появится табличка "job done") создания загрузочной флешки. По окончании записи мы получаем готовую загрузочную (установочную) флешку с операционной системой Windows XP.

Также хотел отметить, что если в процессе установки Windows XP с флешки на ноутбук или нетбук появляются ошибки (не возможно отформатировать и т.д.), то выберите в биосе режим ACHI - это важно!

Также смотрите у нас на сайте Rempc.by, как устанавливается система Windows, что следует учесть в этом процессе. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы всегда можете обратиться к нам или в комментариях или по электронной почте. Спасибо за внимание.